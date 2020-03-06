راشد الغنوشي : الجلاصى أخطأ التقدير

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تعليقا على استقالة القيادي بحزب حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، “إن الجلاصي أخطأ التقدير عندما اعتبر ان حركة النهضة تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة”.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش مشاركته اليوم الجمعة بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الاحتفال ب”اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد” ، أن هذه الاستقالة ليست الاولى في الحركة.

وقال “النهضة ليست سجنا بل حركة مؤسسات ومن يخرج منها لا يصبح عدوا بل يظل صديقا و يمكن أن يعود إليها .. ويبقى للمستقيلين من الحركة تقديرهم واحترامهم فيها”، وفق تعبيره.

أما بخصوص الإرباك الحاصل في عمل البرلمان وعلاقته بتنقيح النظام الداخلي للمجلس، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ، أنه يتم الإشتغال على تطوير النظام الداخلي ليكون حتى يوفر الظروف الملائمة داخل البرلمان، مشيرا إلى أن بعض النواب استغلوا ثغرات النظام الداخلي من أجل تعطيل سير الجلسات العامة وإرباك عمل البرلمان، حسب قوله.

وأفاد بأنه سيتم تعديل النظام الداخلي في اتجاه منح صلاحيات أكثر لرئيس المجلس لفرض النظام في البرلمان.

وفي حديثه عن علاقته بكتلة الدستوري الحر، قال رئيس البرلمان “ليس لدي خصومة مع كتلة الدستوري الحر بل الخصومة مع بعض نوابها الذين يعطلون عمل المجلس”.