إلياس الفخفاخ: “سيبقى الوطن مدينًا للشهيد توفيق محمد الميساوي وضامنًا لحقوق عائلته”

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تحوّل رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الجمعة، إلى منزل شهيد الوطن والواجب الملازم أول، توفيق محمد الميساوي، حيث قام بواجب العزاء.

وبهذه المناسبة الأليمة قال الفخفاخ: “إن الوطن سيبقى مدينًا للشهيد وضامنًا لحقوق عائلته”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

يّذكر أن الملازم أول، الشهيد توفيق محمد الميساوي، كان استشهد في عملية إرهابية نفّذها عنصران إرهابيان في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة، بعد أن استهدفا دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما.

كما أدّت هذه العملية الإرهابية إلى إصابة 5 أمنيين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب إصابة مدني (امرأة)، بجروح خفيفة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، في وقت سابق.

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