عاجل/الداخلية تقدم في بلاغ رسمي تفاصيل وحصيلة العملية الانتحارية قرب السفارة الامريكية..

عاجل/انباء عن اصابة امراة في التفجير الارهابي..في

عاجل/معطيات جديدة عن التفجير الانتحاري قرب السفارة الامريكية..ارهابيين نفذا العملية..واصابات في صفوف الامنيين..

عاجل/فيديو مباشر من مكان تفجير الارهابي لنفسه قرب السفارة الامريكية..وهذه التفاصيل..

رئيس الحكومة يعاين سير غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، على إثر العملية الإرهابية بمنطقة البحيرة

2020/03/06 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


إثر العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم الجمعة، بمنطقة البحيرة بالعاصمة، تحوّل رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إلى وزارة الداخلية، حيث عاين سير غرفة العمليات المركزية.

وجدّد الفخفاخ تشجيعه لأعوان الأمن، “لما يبذلونه من جهد لحماية كافة التونسيين”، مشدّدا على “أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة آفة الإرهاب”، وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الحكومة.

يُذكر أنّ عنصرين إرهابيين، عمدا اليوم الجمعة، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التي أضافت أن العملية أدت إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب إصابة مدني (امرأة)، بجروح خفيفة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn