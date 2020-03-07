في الحب والمال/هذه توقعات الابراج ليوم السبت 7 مارس 2020

الحمل

ربما تستشير أحد الأصدقاء في أمر ما، ولكن على الرغم من أن رأيه لا يعجبك كثيرا، ستقبله وتعتمده في النهاية. هناك مجموعة من الأصدقاء سيتفقون مع وجهة نظرك، فلا تقلق. لن تجد شخصا يهتم بشئونك الخاصة أكثر منك، لذلك كنت منتبها وترقب النتائج.

الثور

قد يكون أصدقاؤك أو مجموعة من الأشخاص سببا في تغيير شخصيتك بل وتغيير حياتك أيضا. حاول أن تقوي علاقتك بالشريك واحرص على الالتزام بكل وعودك له. إذا كنت أعزب، استغل وقتك في التخطيط للرحلة مع شخص قريب منك.

الجوزاء

لا تحاول أن تجد تفسيرا معقولا لما يحدث حولك اليوم. هذا يوم غير مناسب للقيام بهذا التصرف. تمسك بالحبيب مهما كانت الظروف الصعبة التي تواجهك. لا تكبت مشاعرك بل عبر عنها. خذ وقتك المناسب لتنشيط العلاقة والألفة بينك وبين العائلة أو الأصدقاء.

السرطان

حاول أن تتخلص من حالة الكسل والخمول واستمتع بحياتك اليوم. إذا أصررت على الاستسلام لهذا الوضع المؤلم، ستصاب قريبا باكتئاب شديد، إما إذا فكرت في أهدافك وركزت عليها، ستظل نشيطا وقويا.

الاسد

أنت شخص تتسم بالبراءة والهدوء فحاول أن تستغل هذه الصفات خاصة عند التفاف عدد كبير من الأصدقاء من حولك. احذر من المكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا عليك يومك. اهتم بنفسك وبكل ما يهمك في كل الأوقات.

العذراء

قد توجّه إليك بعض الأسئلة في اجتماع اليوم تسبب لك الإحراج ولا سيما أنك لا تعلم شيئا عنها. لا تتطرق الى المواضيع الحساسة والتي تشعر أنها قد تجرح الحبيب وتجعله يشك فيك. تواجه أشخاصا يثيرون بعض المتاعب فكن حذرا عند التعامل معهم.

الميزان

تعمل بعض الأحلام الغريبة على تحفيز خيالك وربما تجعلك تفكر بطريقة مختلفة. ربما تلعب اليوم دور المحقق أو المفتش. لا تتعجب اليوم إذا اكتشفت أن لديك بعض المواهب التي لم تتخيلها من قبل. تشعر أن حماسك في زيادة مستمرة.

العقرب

في الساعات الأولى من هذا اليوم، تتدفق إليك الأفكار أكثر من أي وقت آخر. يجب أن تحفظ أسرارك وأفكارك من المخادعين. ربما تشعر بتحسن في بداية اليوم، ولكن لسوء الحظ، قد تتعقد الأمور في المساء. لا تذهب إلى الفراش قبل أن تخطط ماذا ستفعل غدا.

القوس

تستمتع بحياتك اليوم، وتشعر بالراحة والهدوء وربما تحدث بعض الأمور البسيطة التي ستغير مزاجك تماما. هل فكرت في التخلي عن منصبك هذه الأيام؟ ربما تفكر في ذلك بسبب عدم تشجيع زملائك أو أصدقائك لك. من الأفضل في هذا اليوم أن تجلس في المنزل وتستريح قليلا.

الجدي

ترغب بشدة في توظيف طاقتك البدنية في عمل مفيد ونافع. ربما تفكر في مساعدة أفراد أسرتك والتعاون معهم في الأعمال المنزلية. ربما يكون اليوم من أفضل الأيام التي يمكنك فيها ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى الجيم. شارك في الأنشطة الرياضية المختلفة كي تكتسب مهارات جديدة.

الدلو

هذا اليوم من أيام الأسبوع المفضلة إليك، ولذلك تشعر أن كل الأمور تسير على ما يرام. وضعت خططا قوية للفترة القادمة تساعدك على التعامل مع أي مهمة وإنجازها في وقت قصير. تأكد أنك تقف على أرض صلبة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. لديد القدرة على الوصول إلى قمم الجيال، فلا تضع وقتا.

الحوت

يشتد عنادك وترفض التساهل أو التخلي عن رأي معين ولكن يتوجب عليك تسهيل الأمور والتخلص من العقد بدلا من تأزيمها كما يتوجب عليك استدراك المواقف الصعبة والإسراع إلى معالجة وتلطيف الأجواء عوضا عن إثارة الفتن والخلافات.