تونس: هذه التوقعات الجوية لنهاية الأسبوع..

يتميز الطقس اليوم السبت 07 مارس 2020 بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب.

وتهب الرياح شماليّة غربيّة قويّة من 50 إلى 70 كلم/س بالشمال والمرتفعات وقويّة نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقيّة المناطق.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى منها بين 09 و14 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 15 و 20 درجة ببقية المناطق.

ويوم غد الأحد تكون السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال وجهة الساحل مع أمطار متفرقة.

والريح شمالية غربية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر فيكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال.

و الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 15 و 20 درجة ببقية المناطق.