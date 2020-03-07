رابطة ابطال افريقيا – الترجي التونسي – الزمالك المصري – تصريحات

في ما يلي تصريحات جمعها مندوب وكالة (وات) الى ملعب رادس بمناسبة مباراة اياب ربع النهائي بين الترجي التونسي والزمالك المصري في اطار اياب ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم

عثمان النجار ( مدرب مساعد للترجي التونسي)

“لم يوفق الترجي التونسي اليوم في مهمته وخسر احد اهداف الموسم المتمثل في الحفاظ على اللقب القاري . قدم اللاعبون ما عليهم في بداية المباراة و سجلوا هدفا منذ الدقيقة الخامسة . ثم وجد الفريق صعوبات في ايجاد حلول وبناء اللعب باعتبار بعض الغيابات . وكان الفريق في حاجة للاعبين ذوي خبرة . ورغم ذلك لا يمكن ان نلوم اللاعبين الذين شاركوا في المباراة خاصة و ان الزمالك لم يصنع فرصا تذكر . يجب ان يواصل الفريق العمل واعتقد ان الفريق الحالي فيه عدد من العناصر الواعدة . اعتذر لجمهور الترجي واشكره باسم كامل اعضاء الاطارالفني للفريق”

باتريس كارتيروان ( مدرب الزمالك المصري)

“كان يجب القيام بانجاز مضاعف لازاحة فريق الترجي الفائز بلقبين قاريين . قدم فريقي مباراة شجاعة وتوفق علىى المستوى الدفاعي امام فريق وضعنا تحت الضغط منذ بداية اللقاء . لم نتمكن من تقديم لعبنا ووجدنا صعوبة في صنع هجومات معاسكة . صمد الفريق كثيرا وتعب من اجل الحفاظ على النتجية التي تؤهل الى الدور المقبل . اعتبر ان التاهل على حساب الترجي صاحب اللقب في الدورتين الماضيتين يعتبر شرف لنا”