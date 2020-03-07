عاجل/اصابة موظف في السفارة الامريكية في الهجوم الانتحاري بالبحيرة ..وهذه التفاصيل…

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز إصابة أحد موظفي السفارة الأمريكية بتونس جراء العملية الإرهابية التي جدت امس في البحيرة 2 واستهدفت دورية أمنية قارة أمام مقر السفارة.

وقال موقع سكاي نيوز أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح للقناة : “نشعر بالغضب من هذا الهجوم، وبالحزن لسماع تقارير عن وفاة أحد رجال الأمن التونسيين في الهجوم الذي وقع قرب السفارة الأميركية في تونس”.

وأضاف “كما أننا نثني على قوات الأمن التونسية لاستجابتها السريعة والفعالة للحادث، ونعمل مع السلطات المحلية للتحقيق في ملابسات الحادث”.

وتابع “نقف مع تونس، ونتمنى الشفاء العاجل للذين أصيبوا في الهجوم، بما في ذلك أحد موظفي السفارة العاملين لدينا”.