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انس جابر تدخل منافسات بطولة اينديانا ويلز مباشرة من الجدول الرئيسي

2020/03/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

ذكرت الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للتنس على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان اللاعبة انس جابر ستدخل منافسات بطولة اينديانا ويلز الامريكية المفتوحة المقررة من 11 الى 22 مارس الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة والمصنفة من بين دورات “الماستيرز” مباشرة من الجدول الرئيسي بعد انسحاب الامريكية دانيالا كولينس.

وكانت انس جابر (25 عاما) تالقت بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي وتمكنت من التقدم في تصنيف لاعبات التنس المحترفات بارتقائها الى المركز 39 عالميا اثر بلوغها الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة (اولى البطولات الاربع الكبرى، غراند سلام) والدور ثمن النهائي لبطولة دبي المفتوحة والدور ربع النهائي لبطولة الدوحة المفتوحة.

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