عقب العملية الارهابية بمنطقة البحيرة ..وزير الخارجية الايطالي يعبر عن تضامن ايطاليا مع تونس

تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ مساء امس الجمعة مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عبّر له فيها عن تضامن إيطاليا مع تونس في أعقاب العملية الإرهابية التي جدت امس بمنطقة البحيرة بتونس العاصمة.

وكانت المكالمة وفق بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة أكد خلالها الوزيران عزمهما العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين لاسيما في المجال الاقتصادي في ضوء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيطالي إلى تونس يوم 13 مارس 2020.

وتطرق الوزيران خلال المكالمة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإحتواء فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن شخصين استهدفا، صباح امس الجمعة، دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد ملازم أول من وحدات التدخل يدعى توفيق محمد الميساوي، وإصابة خمسة أمنيين آخرين ومواطنة تونسية.