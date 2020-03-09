بطولة ايطاليا : يوفنتوس يستعيد الصدارة بالفوز على إنتر

استعاد يوفنتوس صدارة بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على إنتر ميلان أمام مدرجات خالية من المشجعين في تورينو يوم الأحد.

ويتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 63 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو صاحب المركز الثاني وبتسع نقاط على إنتر لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي يملك مباراة مؤجلة.

وأقيمت المباراة دون حضور الجماهير بعد قرار الحكومة الإيطالية بإقامة البطولة خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من أفريل بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد عشر دقائق من الشوط الثاني حيث مرر بيلز ماتودي الكرة ولمست قدم كريستيانو رونالدو قبل أن تسقط في اتجاه ارون رامسي الذي أطلق تسديدة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى.

وجلس باولو ديبالا على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ لكنه ترك بصمة بعد المشاركة عندما تعامل ببراعة من أول لمسة مع تمريرة طويلة قبل أن يتبادل الكرة مع رامسي ويراوغ يانغ ويسدد في المرمى في الدقيقة 67.

وحاول رونالدو ترك بصمته في مباراته الألف على المستوى الاحترافي. كما كان يطارد رقما قياسيا في البطولة الإيطالية بالتسجيل في 12 مشاركة متتالية واقترب من ذلك في الوقت بدل الضائع عندما سدد كرة بجوار المرمى مباشرة.