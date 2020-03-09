عاجل/وزير الصحة يؤكد تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا..وهذه التفاصيل..

مجلس الأمن القومي يجتمع اليوم.. وهذه التفاصيل

عاجل/شكري حمودة لـ”المصدر”: في هذه الحالة فقط يمكن أن يغادر المصاب الأول بفيروس “كورونا” الحجر الصحي..

سيدي بوزيد: 5 تلاميذ في الحجر الصحّي

بطولة ايطاليا : يوفنتوس يستعيد الصدارة بالفوز على إنتر

2020/03/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

استعاد يوفنتوس صدارة بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على إنتر ميلان أمام مدرجات خالية من المشجعين في تورينو يوم الأحد.

ويتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 63 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو صاحب المركز الثاني وبتسع نقاط على إنتر لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي يملك مباراة مؤجلة.

وأقيمت المباراة دون حضور الجماهير بعد قرار الحكومة الإيطالية بإقامة البطولة خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من أفريل بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد عشر دقائق من الشوط الثاني حيث مرر بيلز ماتودي الكرة ولمست قدم كريستيانو رونالدو قبل أن تسقط في اتجاه ارون رامسي الذي أطلق تسديدة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى.

وجلس باولو ديبالا على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ لكنه ترك بصمة بعد المشاركة عندما تعامل ببراعة من أول لمسة مع تمريرة طويلة قبل أن يتبادل الكرة مع رامسي ويراوغ يانغ ويسدد في المرمى في الدقيقة 67.

وحاول رونالدو ترك بصمته في مباراته الألف على المستوى الاحترافي. كما كان يطارد رقما قياسيا في البطولة الإيطالية بالتسجيل في 12 مشاركة متتالية واقترب من ذلك في الوقت بدل الضائع عندما سدد كرة بجوار المرمى مباشرة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn