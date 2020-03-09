في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الاثنين 09 مارس 2020

الحمل

تستعين اليوم بأجهزة الحاسب الآلي أو أي أنواع أخرى من الأجهزة التكنولوجية المتقدمة في العمل. هذه الخطوة ستساعدك بشكل لا تتخيله وستعود بالنفع عليك. تحركاتك سريعة جدا اليوم. تستطيع التعرف والتعامل مع أي جهاز جديد في عملك بسهولة.

الثور

تناقش وتفاوض الزملاء وتتقدم على بعض المعترضين. تشعر بالتحرر والانطلاق والشجاعة. تتطور بعض العلاقات وتأخذ شكلا جديدا. من الممكن أن تصادف الحب في مجال عملك أو أثناء أدائك مهمة. تتلقى دعوة وتلبيها، وربما تقوم بمغامرة أو تسافر للقاء أحد الأصدقاء.

الجوزاء

كن أكثر تعقلا مع الزملاء، أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها. العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما. تستعد جسديا لبدء يوم جديد، وهذا يساعدك على مقاومة الكسل والتعب وتوتر الأعصاب.

السرطان

تميل الى استفزاز من حولك اليوم، وهذا أمر يسبب النفور في محيطك. قد تفشل مشاريعك هذا اليوم بسبب هذه التصرفات الطائشة. قد تفقد أعز الأصدقاء وأنبل الزملاء أيضا أو قد تسبب هذه الأمور القطيعة بينك وبين الحبيب.

الاسد

فكرت كثيرا في أحلامك لأكثر من ثلاثة أشهر، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحقق منها شيئا. حان الوقت الآن لتحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع. كن واقعيا واستعن بأحد الزملاء إذا لزم الأمر. استغل حكم الآخرين ونصائحهم خلال الفترات القادمة من حياتك فستكون بحاجة إليها.

العذراء

تعي جيدا ما يدور من حولك هذا اليوم، وربما تتدخل في شؤون الآخرين ولكنك ستستوعب آراءهم. كن حذرا ولا تجعل حياتك كتابا مفتوحا للآخرين. ستتأذى من ردود فعل بعض الحاقدين. استمتع بالوقت الذي تقضيه مع الحبيب هذه الليلة.

الميزان

الأشخاص المحيطون بك مهمون بالنسبة لك دون استثناء. ربما تلتقي بمجموعة من الأشخاص المميزين في مجال العمل، وتقرر أن تشاركهم في تنفيذ بعض المشاريع الخاصة. عليك أن تعيد النظر في علاقتك ببعض الأصدقاء القدامى.

العقرب

بعض المواقف السخيفة التي يتسبب فيها شخص ما، قد تثير غضبك وتسبب لك الارتباك والاضطراب إن لم تحاول السيطرة على أفعالك وأعصابك. تحاول مراقبة أحد الأشخاص اليوم دون لفت نظر الآخرين للتعرف على شخصيته وتصرفاته وسلوكه!

القوس

إذا كنت تريد أن تثبت لمن حولك أنك شخص ناجح، لا تعتمد فقط على الكلام بل اثبت لهم ذلك من خلال أفعالك وتصرفاتك الواقعية. كن طبيعيا ولا تتصرف مثل أي شخص آخر. ابحث عن الخصال الحسنة في شخصيتك حتى لا تقل ثقتك في نفسك.

الجدي

قد تشعر اليوم أنك مسجون بين أربعة جدران تكاد تطبق عليك وتحطمك. لا تسمح لنفسك أن تعيش في هذه الحالة كثيرا. افعل ما تريده اليوم لإسعاد نفسك ولرفع معنوياتك. ابتعد عن أجواء العمل واذهب لمكان بعيد لكسر الروتين والملل.

الدلو

لا تتنافس بقوة مع أصدقائك او زملائك اليوم. كلما حاولت أن تحرز نقاطا لصالحك، زادت الخلافات بينك وبين من حولك وازداد العناد. من الأفضل أن تراقب الأمور من مكان بعيد. يتصرف من حولك اليوم بطريقة متهورة وغير عقلانية فكن حذرا.

الحوت

تنشغل اليوم بفكرة السفر لبلد بعيدة جدا عبر الجو. يجب أن تجمع كل المعلومات التي تحتاجها ولا تكتف بقدر قليل منها. يوم مميز ولا يتكرر كثيرا فحاول ان تستغله. ربما يمدك أحد الأصدقاء وربما الحبيب ببعض المعلومات المهمة التي تدور حول علم الفلك.