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بطولة اسبانيا : ريال مدريد يخسر أمام بيتيس ويهدي الصدارة لبرشلونة

2020/03/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فشل ريال مدريد في استغلال زخم الفوز بمباراة القمة في الجولة الماضية وخسر 1-2 في ضيافة ريال بيتيس ليهدي غريمه برشلونة صدارة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم يوم الأحد.

وأحرز كريستيان تيو مهاجم برشلونة السابق هدف الانتصار قرب النهاية ليساعد ناديه القديم على استعادة الصدارة.

وتجمد رصيد ريال عند 56 نقطة من 27 مباراة وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر الذي فاز 1-صفر على ريال سوسيداد يوم السبت ليستعيد القمة بعد أسبوع واحد من الخسارة 2-صفر في برنابيو.

وتقدم بيتيس بهدف في الدقيقة 40 وسط ارتباك حيث كان يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين سيرجيو راموس ونبيل فقير لكن المدافع سيدني قابل الكرة بتسديدة هائلة في الشباك. وتوقفت احتفالات اللاعب البرازيلي سريعا حيث ارتكب خطأ على مارسيلو داخل منطقة الجزاء ونفذ كريم بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدفه الأول في سبع مباريات في كل المسابقات.

وأهدر خواكين قائد بيتيس فرصة سهلة في بداية الشوط الثاني وسدد فيرلان ميندي مدافع ريال كرة ارتدت من العارضة قبل أن يسجل تيو هدف الانتصار لأصحاب الأرض في شباك الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 82.

وخسر ريال بذلك للمرة الثالثة في أربع مباريات في كل المسابقات حيث سقط خارج أرضه أمام ليفانتي وخسر على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا.

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