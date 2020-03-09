عاجل/بعد الاشتباه في اصابته بالكورونا: اخضاع عون ديوانة بمطار تونس قرطاج في الحجر الصحي..

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أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية في بلاغ لها منذ قليل أنه تم صبيحة اليوم الاثنين 09 مارس 2020 وضع أحد الديوانيين بمطار تونس قرطاج بالحجر الصحي لاشتباه بأنه حامل لفيروس كورونا، في انتظار تأكيد الخبر .

وجاء في التدوينة :

“حسب ما ورد إلينا صبيحة هذا اليوم تم وضع أحد الزملاء بمطار تونس قرطاج بالحجر الصحي لإشتباههم بأنه حامل لفيروس كورونا في إنتظار تأكيد الخبر .

كنا قد نبهنا لخطورة الوضع و وجوب غلق منافذنا الجوية و البحرية حتى البرية مع الدول التي تعاني هذا الوباء كإجراء إحترازي .

حتى الإصابة الأولى المسجلة رغم مرورها بميناء حلق الوادي لم يتم الكشف على الزملاء الذين تعاملوا مع المصاب رغم تم الكشوفات عن جميع محيطه الذي تعامل معه و لم يتم إيقاف الرحلات مع جنوى الأيطالية رغم تصريحات وزير الصحة و أيضا لم يتم توفير أي من وسائل الوقاية .

وأمام هذا الإستهتار بأرواح الشعب والزملاء نحمل المسؤولية الكاملة للإدارة العامة للديوانة وزارة الصحة.