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حراك تونس الإرادة يقرر مواصلة خالد الطراولي مهامه في رئاسة الحراك إلى حين انعقاد مؤتمر الحزب

2020/03/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قرّرت الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الإرادة، المجتمعة أمس الأحد، أن يواصل خالد الطراولي مهامه بوصفه رئيسا للحزب إلى حين انعقاد مؤتمر الحزب. كما وناقشت جملة من المسائل التنظيمية والهيكلية وثمنت المجهودات المتواصلة لتركيز هياكله ومؤسساته، وفق بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين.

وأدان الحراك إستهداف الحزب ورموزه بالاشاعات المغرضة والفبركة والتدليس والتي طالت خاصة رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي والتي تؤكد مواصلة
استهدافه حتى بعد قرار انسحابه من المشهد السياسي.

وفي علاقة بالحكومة الجديدة، أعرب الحزب عن أمله في أن تكون حكومة إنجاز وطني حقيقي بطابع اجتماعي ديمقراطي في قطيعة مع الحكومة السابقة وخاصة في مقاومة
الفساد والمفسدين واصلاح المنظومة التعليمية ومراجعة جدية لعقود الطاقة ، داعيا إياها إلى حسن إدارة المفاوضات القادمة مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان مصالح تونس وسيادتها.

وعبّر الحزب كذلك عن دعمه لكل المجهودات الجارية للتوقي من فيروس كورونا، داعيا الى مزيد الحذر والمراقبة.

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