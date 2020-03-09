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بورصة تونس تستهل حصة الإثنين على منحى سلبي

2020/03/09 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

استهلت بورصة تونس حصة، الإثنين، على منحى سلبي لينخفض مؤشرها المرجعي”توننداكس”، بنسبة 0،43 بالمائة عند مستوى 6994،91 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 1،193 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة ” ميناكبتال”.

وبخصوص أداء الأسهم، ارتفع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 4 بالمائة (0،26 د) متبوعا بسهم تأمينات ستار وسليكوم اللذان ارتفعا بنسب بلغت على التوالي 2،99 بالمائة (119،99 د) و2،77 بالمائة (4،44 د).

في المقابل انخفض سهم الخطوط التونسية بنسبة 4،41 بالمائة (0،65 د) كذلك الشأن بالنسبة إلى سهم الصناعات الكيميائية للفليور والشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسب بلغت على التوالي 3،22 بالمائة (87،10 د) و2،94 بالمائة ( 3،63 بالمائة ).

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