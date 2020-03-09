باجة: عدد الخاضعين للعزل الصحي توقيا من فيروس “كورونا” يصل الى 7 حالات

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بباجة، ناجي العطواني، أن عدد الخاضعين للحجر الصحي توقيا من فيروس “كورونا” بلغ، بولاية باجة، إلى غاية اليوم الاثنين، 7 حالات، موضحا أن هذا العزل يأتي لتدابير وقائية فقط، وفق تعبيره.

وأبرز نفس المصدر، في تصريح لـ”وات”، أن المواطنين السبعة المعزولين عادوا الى تونس فى الفترة المتراوحة بين 27 افريل و4 مارس، وآخرهم شخص عاد من فنيزيا بايطاليا يوم 4 مارس الجاري، مؤكدا على أن حالتهم مستقرة ولم يتم تسجيل أية اعراض لديهم حتى الآن.

وأضاف أنه يتم التواصل معهم يوميا عبر الهاتف بعد أن تمت زيارتهم فى مرحلة أولى وهم موزعين بين مدينتي باجة ومجاز الباب، مشذذّا على أن الهياكل الصحية فى حالة يقظة تامة، وقد تم تخصيص أماكن لعزل المرضى فى صورة تسجيل حالات مؤكدة في أي من المؤسسات الاستشفائية بباجة وان.