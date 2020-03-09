عاجل/ جليلة بن خليل: “في حال ارتفع عدد الاصابات بكورونا سيتمّ الاعلان عن “المناطق الموبوءة” و عزلها”

كشفت وزارة الصحة أمس الأحد 8 مارس 2020 عن اصابة مواطن في عقده السادس وعائد من ايطاليا بفيروس “كورونا” المستجدّ، اثر ظهور أعراض الاصابة عليه وهو ما استدعى وضعه بالحجر الصحّي.

ومن جانبها أكّدت جليلة بن خليل عضو لجنة مقاومة فيروس “كورونا” في تصريح لـ”المصدر” أنه قد تمّ أخذ عيّنات من ابنه وزوجته اثر ظهور أعراض المرض عليهما، كما تمّ في مرحلة لاحقة تخصيص فريق للتحرّي في الأماكن التي زارها وفي شبكة علاقاته مشدّدة أنه من المرجّح أن يتجاوز عددهم الـ40 حالة من بينهم اطارات طبيّة وشبه طبيّة.

كما أكّدت بن خليل أنه يجري الآن تعقيم المناطق التي زارها المريض وذلك كاجراء وقائي.

واعتبرت محدّثتنا أن عدد الحالات المصابة سترتفع في قادم الأيّام ويرجّح أن نذهب الى الدرجة الثانية من الخطر وهو ما سيستوجب اجراءات استثنائيّة قد تصل الى اعلان المناطق التي تكثر فيها الاصابات بـ”المنطقة الموبوءة” و يقع عزلها وايقاف الدروس والخدمات فيها بالاضافة الى العزل الذاتي للمصابين.

واعتبرت بن خليل أنه سيتم اتخاذ هذه الاجراءات المستعجلة في حال تحوّل الفيروس من مستورد يحمله الأشخاص القادمين من أماكن موبوءة الى فيروس محلي ينتقل عن طريق العدوى بين أهالي المنطقة.

ويذكر أنه قد تمّ وضع مواطن أصيل جهة بومرداس التابعة لولاية المهديّة بالحجر الصحّي الذاتي بالقوة العامة اثر عدم امتثاله لهذا القرار، علما وأنه كان من بين أصدقاء الحالة الثانية المؤكّد اصابتها بالفيروس.