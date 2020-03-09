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الفيفا والاتحاد الآسيوي يوافقان على تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا

2020/03/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الإثنين إنه اتفق مع الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية على تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في مارس وجوان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الفيفا في بيان “بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا.”

وكان من المقرر إقامة هذه المباريات خلال فترة التوقف الدولي ما بين 23 و31 مارس الجاري وما بين الأول والتاسع من جوان القادم.

وأضاف الفيفا إنه لا يزال من الممكن إقامة هذه المباريات في موعدها بناء على موافقة مشتركة للدول المشاركة في هذه المباريات إلى جانب الموافقة المسبقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي.

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