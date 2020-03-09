تونس: جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 9 مارس 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية من اهمها الدعوة إلى الوقف الفوري للرحلات مع إيطاليا ووزارة الصحة ستعلن مساء اليوم في بلاغ رسمي عن ايقاف الدروس من عدمه اضافة الى ان التدخين يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتطرق موقع اذاعة ” شمس اف ام ” الى تصريح وزير الصحة عبد اللطيف المكي الذي اكد فيه ان الاعلان عن ايقاف الدروس من عدمه سيتقرر عشية اليوم ، لافتا الى انه اذا تأكدت اصابة الحالة المشتبه بها في بنزرت بفيروس كورونا سيتم ايقاف الدروس.

وقال المكي ، ان خبراء الوزارة اكدوا له ان ايقاف الدروس يمكن اقراره في صورة ثبوت حالة بنزرت ، مبرزا انه في اتصال متواصل مع وزير التربية وان هناك تنسيقا بينهما . ودعا المتحدث المواطنين الى تجنب الهلع وذلك في سياق تعليقه على تغيب 40 في المئة من التلاميذ عن المدارس اليوم بالسوسة .

ونشر نفس الموقع ، تدوينة لطبيب بقسم الطب الاستعجالي بتونس وعضو خلية مجابهة فيروس كورونا، الدكتور سمير عبد المؤمن دعا فيها إلى ضرورة الإيقاف الفوري للرحلات البحرية والجوية مع إيطاليا. واعتبر سمير عبد المؤمن ، أن الموضوع يتعلق بالأمن القومي .

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا لدى شخص قادم من إيطاليا، وقد تم اليوم وضع زوجته و27 شخصا في الحجر الصحي.

وافاد موقع اذاعة ” جوهرة اف ام ” ان مواطن تونسي مقيم في مدينة ميلانو الإيطالية وجه اليوم نداء استغاثة في مداخلة له في “هابي دايز” إلى السلطات التونسية لإيقاف الرحلات القادمة إلى تونس من إيطاليا للوقاية من فيروس كورونا.

واضاف المواطن التونسي ، ” إن ايطاليا قامت بإجراءات عزل المدن وأن عدد من البلدان أوقفت الرحلات من وإلى إيطاليا باستثناء تونس ” مؤكدا ” أنه كان قد خطط للعودة لتونس في هذه الفترة لكنه تراجع عن ذلك لأنه لايملك أية ضمانات بأنه لن ينقل أويصاب بعدوى الفيروس في الطائرة حسب قوله.

من جهتها أكدت مواطنة ثانية مقيمة في إقليم لومبارديا الإيطالي أن تونس مدعوة إلى اتخاذ قرار عاجل بإيقاف الرحلات من و إلى إيطاليا ، مضيفة أن السلطات الإيطالية فرضت اجراءات صارمة على كل المقيمين في الأقاليم المعنية .

وجاء في موقع قناة ” نسمة ” ان مديرة المرصد الوطني للتربية وعضو اللجنة الوطنية لليقظة ليلى بن ساسي ، اكدت ، أن الوضع بالمؤسسات التربوية عادي ولا داعي لتعليق الدروس في الوقت الحالي في انتظار تحيين الوضع الفيروسي .

واوضحت بن ساسي ، أن بعض الأولياء والنقابات ينادون بتعليق الدروس تخوفا من فيروس كورونا ، لكنها تبقى مجرد دعوات، في انتظار بلاغ رسمي من وزارة الصحة سيصدر مساء اليوم الاثنين للإعلان عن إيقاف الدروس من عدمه .

واشار نفس الموقع ، الى ان خبراء الصحة حذروا من عديد العوامل المسببة لتفشي فيروس كورونا، منها استعمال الشيشة، ليلتحق التدخين بقائمة الأسباب المساهمة في تفشي هذا الوباء .

وأضاف رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أن التدخين أواستخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادة فور إصابتهم بفيروس كورونا .

وبين الموقع ، ان إيطاليا، اصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المتوفين من العدد العام للإصابات بفيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك الصين وإيران في هذا المؤشر .