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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

2020/03/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح، الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار. وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:

-ولاية تونس- تونس قرطاج 3 – سيدي بوسعيد 3

-ولاية بن عروس- بن عروس 1 – بومهل 2 – المحمدية 2 – رادس 14 – مرناق 3 – مقرين 12 – حمام الأنف 2 – بئر الباي 8 –ولاية نابل- نابل5 – قليبية 2 – قربة 1 – تاكلسة 2 – الهوارية 1 – بني خيار 4 – دار شعبان 6 – بني خلاد 4 – سليمان 6 – منزل بوزلفة 5 – قرنبالية6 – بوعرقوب 3 – الحمامات 4 –ولاية باجة- باجة المحطة 4 – باجة المدينة 1 – سد كساب 1 – تيبار 2 – عمدون 2

-ولاية جندوبة- جندوبة 3 – طبرقة 1 – عين دراهم 14 – وادي مليز 6 – فرنانة 10 – بوسالم 3 – سد بوهرتمة 3 – سد بربرة 11 – بني مطير 5 – غار الدماء 2 –ولاية الكاف- الكاف المدينة 2 – بوليفة 1 – الدهماني 1 – الساقية 3 – قلعة سنان 1 – السرس 1 – القلعة الخصبة 2 – وادي ملاق 1

-ولاية سليانة- بورويس 2 – الكريب 3 – مكثر 1 – عين بوسعدية 1

-ولاية سوسة- سوسة الشمالية 1 – سوسة المدينة 1 – القلعة الكبرى 1 – حمام سوسة 1 – المسعدين 1

-ولاية المنستير- جمال 4 – زرمدين 2 – القصيبة 1 – قصر هلال 1 – بني حسان 8 – بنبلة 3 – مطار المنستير 1 – الوردانين 3 – طوزة 3 – سيدي بنور 2 – منزل فارسي 3 –ولاية المهدية- قصورالساف 2 – سيدي علوان 11 – الشابة 5 – ملولش 1

-ولاية سيدي بوزيد- سيدي بوزيد 1

أهم الظواهر الجوية
– وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل تساقط البرد بعين دراهم (ولاية جندوبة) وعين زغوان (ولاية تونس) مع هبوب رياح قويّة بحساب كلم-س : 90 بالقصرين، 76 بنابل وتالة و65 بالنفيضة وسليانة و61 بطبرقة و58 بتونس وبنزرت وزغوان والمنستير والمهدية و54 بالكاف وصفاقس وتوزر.

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