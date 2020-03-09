عاجل/شكري حمودة لـ”المصدر”: في هذه الحالة فقط يمكن أن يغادر المصاب الأول بفيروس “كورونا” الحجر الصحي..

في متابعة للحالة الصحية لأول مصاب بفيروس كورونا والذي يخضع حاليا لحجر صحي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بعد ان أثبت التحاليل اصابته بهذا الفيروس الأسبوع الماضي أفاد مدير الإدارة العامة للصحة الأساسية شكري حمودة في تصريح لـ”المصدر” اليوم الاثنين ان المصاب مازال يخضع للمراقبة المستمرة وحالته حاليا مستقرة.

وبين حمودة ان المصاب سيبقى في حالة حجر صحي ولن يغادر المستشفى الا في حالة واحد فقط وذلك بعد ان تختفي من جسده الاعراض السريرية لفيروس كورونا وبعد ان يتم اخضاعه لتحليل نهائي يجب ان يؤكد خلو جسده كليا من فيروس “كورونا” مشيرا الى وجود اشخاص تماثلوا للشفاء ولكن الفيروس مازال في جسدهم لذلك يجب ان تختفي الاعراض السريرية ويكون تحليله سلبي.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت الاثنين الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى شخص في الأربعين من عمره عائد من أيطاليا.