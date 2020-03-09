سوسة: 25 شخصا بالجهة وقع اخضاعهم للعزل الذاتي داخل منازلهم

ذكر المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق بأن 25 شخصا بولاية سوسة وقع اخضاعهم للعزل الذاتي داخل منازلهم على خلفية الاشتباه بتعرضهم لعدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الرقيق في تصريح لوات اليوم الاثنين ان هؤلاء يخضعون للمراقبة اليومية من قبل المصالح الصحية بالجهة مشيرل لبى ان المصاب الأول بالفيروس المستجد اصيل ولاية قفصة والذي تم ايواؤه بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة يتماثل للشفاء مرجحا مغادرته للمستشفى خلال الأيام القادمة.

ولفت الرقيق الى ان حالة المصاب الثاني اصيل ولاية المهدية والذي تم ايواؤه امس الاحد بنفس المستشفى مقلقة نسبيا رغم كونها مستقرة وذلك اعتبارا لكونه يعاني من مرض السكري ويبلغ من العمر 65 سنة مؤكدا ان زوجة هذا المصاب تخضع حاليا للحجر الصحي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بعد ان تم القيام بالتحاليل الطبية اللازمة للتثبت من إمكانية انتقال العدوى اليها