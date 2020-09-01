أكد أنها ستكون حكومة عمل وانجاز: المشيشي يكشف امام البرلمان عن أبرز أولويات حكومته..(فيديو)

أكد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومته أن هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وأنجاز”.

ودعا المشيشي التونسيين الى التوحد قائلا: لنكن يدا واحدة من أجل إنقاذ وطن لا نملك غيره ولايملك غيرنا لخدمته”.

وتحدث رئيس الحكومة المكلف عن أوليات حكومته والتي تتلخص ابرز نقاطها في إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر إجراءات تهدف لإستعادة نسق نمو إيجابي خلال 2021 عن طريق إستعادة نسق الإنتاج الطبيعي في قطاعي الطاقة والمناجم في إطار خطة متكاملة.

واكد المشيشي انه سيعمل على مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من حائحة كورونا عبر التسريع في تفعيل إجراءات التمويل لكافة القطاعات المتضررة.

واضاف ان من ابرز اوليات حكومته ايضا إصلاح المنظومة اللوجستية ورقمنة خدمات النقل والاتصالات التي تعتبر أولوية وطنية لتحسين نسق الإنتاج والتصدير وإستقطاب المشتثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم إتخاذ حزمة من الإجراءات في ميزانية 2021 لإضافة الموارد لميزانية الدولة من خلال الحد من التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الأداء ومراجعة بعض مكونات المنظومة الجبائية على غرار النظام التقديري .

وأكد انه سيتم أيضا تمويل الميزانية وتعبئة الموارد من خلا لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

وتابع في السياق ذاته ان حكومته ستعمل على احكام التصرف في النفقات ومزيد احكام التصرف وتحديد اساليب العمل والاستفادة من الاليات التكنولوجيّة و اصلاح الادارة والقطاع العمومي من خلال دعم القطاع واحكام التصرف فيه

كما سيعمل على دعم الاستثمار وتهيئة البنية التحتية و المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على منظومة الدعم من بين أولويّات الحكومة المكلّفة بالاضافة الى حماية الفئات الهشّة ومساندتها في ظل جائحة كورونا ومقاومة الفقر باعتماد مقاربة تشاركيّة مع المجتمع المدني

وقال المشيشي في ختام كلمته متوجها بالكلمة للنواب “تصويتكم لحكومتي سيكون عقد ثقة بيني وبينكم”