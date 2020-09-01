قبلي : تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا 5 محلية وواحدة وافدة

أكّد المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق اليوم الثلاثاء في تصريح لــ(وات) تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا 5 منها في

منطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية ” 4 محلية وواحدة وافدة” وواحدة محلية بمنطقة زعفران من ذات المعتمدية وذلك ضمن نتائج 31 عينة تلقتها الادارة الجهوية مساء أمس الاثنين من المخابر المرجعية للتحاليل حول الفيروس.

وأوضح المصدر ذاته الاصابات المحلية تخص اشخاص من اقارب ومخالطي الحالات التي تم تسجيلها بذات المنطقتين خلال الاسبوع المنقضي في حين أن الحالة الوافدة خضعت لتحليل بعد إتمام فترة الحجر الصحي أثبت كونها إيجابية، داعيا الى ضرورة التوقي من تلقي العدوى والحرص على احترام البروتوكولات الصحية وخاصة منها الارتداء الوجوبي للكمامة والتباعد الاجتماعي مع تفادي الزيارات غير الضرورية.

يشار الى أن منطقتي نويل وزعفران سجلتا يوم الخميس 27 اوت المنقضي 5 اصابات محلية بفيروس كورونا ” 4 بنويل وواحدة بزعفران” على علاقة بأولى الاصابات

المحلية بفيروس كورونا بولاية قبلي ضمن الموجة الثانية من انتشار هذا الفيروس و التي تم تسجيلها يوم 15 من ذات الشهر بمنطقة “مزرع ناجي” من معتمدية قبلي الشمالية ويشار أيضا الى انه بتسجيل الاصابات الستة الجديدة يرتفع العدد الجملي للذين تلقوا الاصابة بالفيروس منذ انتشار وباء كورونا الى اليوم الى 136 حالة إصابة مؤكّدة منها 127 حالة محلية و9 حالات وافدة.

ومن المنتظر أن يتم ظهر اليوم نقل كافة حالات الاصابة الجديدة و3 حالات تاخر نقلها من منطقتي زعفران ونويل إلى أحد مراكز الايواء الجماعي لتلقي العلاج.