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بنزرت : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 مصابا.

2020/09/01 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

افاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ،بان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالجهة ارتفع إلى 16حالة .
وبين في تصريح لمراسل ” وات” مساء اليوم أنه تم تسجيل اصابة خمسة أشخاص اليوم منهم امرأتان وافدتان من البحرين وإيطاليا وهما يقيمان على التوالي بمدينتي ماطر والعالية.
اما الاصابات الثلاثة لمؤكدة الاخرى فهي محلية وتعود لأشخاص خالطوا المصاب المسجل عن جهة اريانة الذي كان تسبب في إصابة ثلاثة من أفراد أسرته المقيمة ببنزرت الشمالية قبل ان يتسبب في اصابة قربين اخرين له (شقيقة زوجته وابنتها) الى جانب طفل صغير كان خالط ابن المصاب .

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