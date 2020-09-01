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سيدي بوزيد: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”

2020/09/01 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

سجلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 10 اصابات محلية جديدة بفيروس “كورونا”، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الاحمدي.
وبين محمد الزاهر الاحمدي في تصريح لوات، أنه باحتساب الاصابات الجديدة يرتفع العدد الجملي للمصابين في ولاية سيدي الى 57 حالة.
وأكد أن الفرق الصحية المختصة تواصل رفع عينات تحليل لعدد من مخالطي المصابين في الجهة لمنع انتشار عدوى الفيروس.

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