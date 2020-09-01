وزارة التربية: تسوية وضعية 40 بالمائة من الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في المدارس الابتدائية في سبتمبر الجاري

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، انه تم التوصل خلال مسار التفاوض مع وزارة المالية، الى تسوية وضعية الدفعة الاولى من الاعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية بنسبة 40 بالمائة، والبالغ عددهم 2686، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وافادت الوزارة في بلاغ لها، انه تم الاتفاق على اسناد 300 عقد لتسديد بعض الشغورات الحاصلة من الاعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية، والمعاهد بالمخابر، والاعوان المكلفين بتاطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد، طبقا لمقتضيات الامر عدد 1046 لسنة 2018.

كما تم الاتفاق بين الوزارتين، على تسوية وضعية حاملي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2019، والبالغ عددهم 2574، بادماجهم كاساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2020، والتعاقد مع حاملي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2020 وعددهم 2620 و، وادماجهم كساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2021.

ومن المنتظر، حسب الوزارة، التسوية المتدرجة لوضعية الاساتذة النواب بالتعليم الثانوي على دفعات، وتنفيذ الدفعة الاولى من التسوية بادماج 1000 مدرس في سبتمبر 2020، وتسديد جزء من الشغورات الناجمة عن تقاعد عدد من العملة بالتعاقد مع 500 عامل، حسب نص البلاغ.