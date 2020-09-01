منوبة :تسجيل حالتي اصابة محلية بالكورونا في دوار هيشر

سجلت ولاية منوبة، مساء اليوم الثلاثاء، حالتي اصابة محلية جديدة بفيروس ” كورونا ” المستجد ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس 11 حالة منها تسعة حالات محلية وحالتين وافدتين، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، في تصريح لـ (وات)

وتعلقت حالتا الاصابة المذكورتين، بممرضتين عاملتين بالمصحّة العسكريّة بمفتاح سعد الله قاطنتين بدوار هيشر، وهما محل حجر ذاتي بمنزليهما ،ورهن المتابعة الطبية من مصالح الادارة الجهوية للصحة.

واشارت الى الانطلاق بداية من غد في التقصي الميداني لمحيط الاصابتين وتحديد الإرتباطات الوبائية واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض لكسر سلسلة العدوى المحتملة وذلك بالتنسيق مع المصالح المحلية من معتمدية وبلدية وتنسيق الجهود وتنفيذ توصيات خلية الازمة الجهوية المنعقدة مساء اليوم باشراف والي منوبة محمد شيخ روحه.

وتتوزع الحالات الحاملة للفيروس على 09 حالات ايواء ذاتي في مقرات الاقامة وحالة ايواء وجوبي بالمنستير وحالة ايواء بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، فيما يخضع 6 أشخاص لحجر صحي وقائي .

يذكر ان الجهة سجلت 68 حالة إصابة بفيروس ” كورونا ” منذ بداية الجائحة، شفي من بينها 52 حالة ، فيما سجلت خمس حالات وفاة