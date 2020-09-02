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عاجل: منير بن صالحة يكشف تفاصيل ما حصل في جلسة التحقيق في قضية البراكاج..

2020/09/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف الأستاذ منير بن صالحة محامي نبراس وأشرف المتهمين بالاعتداء على الإعلامية سحر حامد وتشويه وجهها بآلة حادة تفاصيل عن ما حصل في جلسة التحقيق مساء امس.
وقال بن صالحة في تصريح لراديو ”إي أف أم” أن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وبعد إجراء المكافحات والسماع مختلف الأطراف المعنية بالقضية أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهمة نبراس وإخلاء سبيل أشرف.
واشار الى ان فريق الدفاع ينتظر الافراج عنهما، إلا أن القرار مثل صدمة للمتهمة التي أصيبت بنوبة قلبية ما حال دون تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن ونقلها إلى مستشفى قرمبالية.

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