قابس : وفاة امراة بالكورونا و11 اصابة محلية جديدة

قالت المكلّفة بالاعلام وبالبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة في قابس سعاد اليحياوي في تصريح اليوم لـمراسل (وات) إن امرأة تبغ من العمر 75 سنة مصابة بفيروس كورونا وتعاني من أمراض مزمنة قد توفيت يوم أمس بالمستشفى العسكري بقابس ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين توفّوا بسبب هذا الفيروس الى 11 شخصا، مشيرة الى ان كل المتوفين من الحامة أو من الحامة الغربية.

وذكرت اليحياوي انه قد تم يوم أمس اجراء 114 تحليلا بمخابر كوفيد 19 على عيّنات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 11 عيّنة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة اصحابها بهذا الفيروس، موضّحة ان الاصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 03 إصابات في وذرف و04 اصابات في غنّوش وإصابتين في الحامة و إصابة واحدة في مارث ومثلها في قابس الجنوبية.

وأكّدت اليحياوي ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 841 اصابة من بينها 739 إصابة في الحامة والحامة الغربية و29 إصابة في قابس الجنوبية و 24 إصابة في قابس المدينة.