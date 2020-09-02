أسعار النفط تعود الى الارتفاع التدريجي متأثرة بتراجع قيمة الدولار

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع التدريجي، أمس الثلاثاء، تحت تأثير تراجع قيمة الدولار الامريكي، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم

وحقّق نفط بحر الشمال زيادة في بورصة لندن بالنسبة لتسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.06 بالمائة ليصل إلى 45.76 دولارا فيما حقق نفط غرب تكساس زيادة بنفس القيمة ليصل إلى 43.06 دولارا

ويعود هذا الارتفاع، إلى ضعف قيمة الدولار التي بلغت أقل مستوى لها مقارنة بسلة من العملات منذ أفريل 2018، وكذلك إلى التزام دول الأوبيك وشركائها بتحديد سقف الإنتاج

وتوصل تحالف الأوبيك وشركائه إلى اتفاق بتحديد إنتاجه من النفط لمواجهة انهيار الأسعار في مارس الماضي، ورغم تحديد هذه القيود في الصيف، فإن أعضاء المنظمة ينوون التخفيض في الإنتاج الى 7.7 مليون برميل يوميا حتى شهر جانفي 2020

ويجعل انخفاض قيمة الدولار، نظرا لتسعير النفط بالعملة الامريكية ، شراء النفط مغريا للمستثمرين وهو ما يدفع إلى ارتفاع السعر، من جهة كما كانت الأضرار التّي خلفها إعصار لاورا في خليج المكسيك أقل من المتوقع، من جهة اخرى