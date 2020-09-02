حجز 2200 قرص مخدّر والقبض على ثلاثة أشخاص بسوسة

داهمت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، اليوم الاربعاء، بناءً على معلومات وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، منزلا كائنا بجهة سهلول من ولاية سوسة، وحجزت 2200 قرص مخدّر كانت مخفية داخل كيس بلاستيكي، قدرت قيمها المالية بـ 55 ألف دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه تم القبض على 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، يحملون جنسية دولة مجاورة، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة”، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.