تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

مجلس نواب الشعب يصوت لفائدة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

عاجل: هذا ما قررته المحكمة في حق المتهمين في عملية “براكاج”الاعلامية سحر حامد

هام: هذه آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم..

الرابطة 1 – الجولة 24: تقديم لقاء النادي الافريقي واتحاد بن قردان الى يوم السبت

2020/09/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

تم تقديم مباراة النادي الافريقي واتحاد بن قردان لحساب الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى يوم السبت 5 سبتمبر الجاري برادس بداية من الساعة السادسة والنصف مساء.

وكانت هذه المباراة مقررة يوم الاحد على الساعة السادسة.
وفي ما يلي البرنامج الكامل للجولة:
السبت 5 سبتمبر
في رادس – س 18 و30
الناي الافريقي – اتحاد بن قردان
في المتلوي – س 16
نجم المتلوي – النادي البنزرتي
في القيروان – س 16
شبيبة القيروان – اتحاد تطاوين
في الشابة – س 16
هلال الشابة – مستقبل سليمان
في حمام الانف – س 16
نادي حمام الانف – النجم الساحلي
الاحد 6 سبتمبر
في المنستير – س 19 و10
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي
في باردو – س 16
الملعب التونسي – النادي الصفاقسي

ملاحظة – كل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn