الرابطة 1 – الجولة 24: تقديم لقاء النادي الافريقي واتحاد بن قردان الى يوم السبت

تم تقديم مباراة النادي الافريقي واتحاد بن قردان لحساب الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى يوم السبت 5 سبتمبر الجاري برادس بداية من الساعة السادسة والنصف مساء.

وكانت هذه المباراة مقررة يوم الاحد على الساعة السادسة.

وفي ما يلي البرنامج الكامل للجولة:

السبت 5 سبتمبر

في رادس – س 18 و30

الناي الافريقي – اتحاد بن قردان

في المتلوي – س 16

نجم المتلوي – النادي البنزرتي

في القيروان – س 16

شبيبة القيروان – اتحاد تطاوين

في الشابة – س 16

هلال الشابة – مستقبل سليمان

في حمام الانف – س 16

نادي حمام الانف – النجم الساحلي

الاحد 6 سبتمبر

في المنستير – س 19 و10

الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي

في باردو – س 16

الملعب التونسي – النادي الصفاقسي

ملاحظة – كل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي.