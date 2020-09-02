بلهجة غاضبة-قيس سعيد: ”لن أتسامح مع كل من كذب وافترى..وسأكشف الاندساسات والارتماء في أحضان الصهيونية”..(فيديو)

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته في موكب آداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء،2 سبتمبر 2020 أنه سيأتي يوم الذي يعرف فيه جميع التونسيين الحقائق كلها عن الازمات التي تم افتعالها الا اذا كان هناك حائل يتعلق بواجب التحفظ والاحتراز

واضاف سعيد انه تابع بالامس اعمال جلسة منح الثقة وتابع من اصدح بالحق ولم يتردد في كالمة الحق كما تابع ايضا من كذب وادعى وافتراء.. قائلا وما اكثر المفترين في هذه الايام ولكن هناك دائما رجال صادقون ثابتون اذا ائتمنوا لم يخونوا الامانة .

وتابع “البعض يفتي ويكذب بناء على فتوى لانه فتح دار إفتاء ويعلن ما يهيئ له خياله المريض “ولن اتسامح مع اي كان كذب وافتراء مضيفا بيينا الله والايام وليسجل ذلك التاريخ.

وكشف انه ”يعلم دقائق الأمور بتفاصيلها ويعلم من تسلل إلى القصر ويتحدث عن التفاصيل في حين يعلم أكثر من ما يعلمون”، وأنه ”لن يرد عليهم بعباراتهم”.

ودعا قيس سعيد حكومة المشيشي إلى الوقوف جبهة واحدة في مواجهة الكثيرين من الذين وصفهم بـ”الخونة وأذيال الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم”

وقال رئيس الجمهورية في السياق ذاته سياتي يوم سأتحدث فيه بكل صراحة عن الخيانات والإندساسات وعن الغدر والوعود الكاذبة والإرتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”.