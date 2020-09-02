سوسة : إحباط محاولة تسلل إلى باخرة تجارية في الميناء التجاري بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الأوروبي

تمكنت وحدة بحرية قارة تابعة للمنطقة البحرية بسوسة اليوم الأربعاء من ضبط 4 شبان أعمارهم بين 15 و22 سنة اصيلي ولايات المنستير والقيروان وتونس كانوا بصدد محاولة التسلل الي الميناء التجاري بسوسة والصعود إلى أحد البواخر التجارية الراسية بالميناء بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الأوروبي وفق ما أكده الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش

وأوضح بلحوش في تصريح لوات انه تم إيقاف الشبان الاربعة وتسليمهم الي فرقة الإرشاد البحري بسوسة لمزيد البحث والتدقيق معهم مع اعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم

وأضاف نفس المصدر الأمني ان وحدة بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بنابل تمكنت اليوم الأربعاء من ضبط شابين يبلغا من العمر 20 سنة اصيلي ولاية نابل بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة على متن دراجة مائية jetski بعد ان قاما بكرائها من احد القواعد البحرية بجهة قليبية

وقد تم ادخالهما إلى ميناء قليبية وتسليمهما الي فرقة الإرشاد البحري بالمكان لمزيد البحث والتدقيق معهما واعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما وفق تصريح نفس المصدر