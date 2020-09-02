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بنزرت:تسجيل إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا ببنزرت الشمالية

2020/09/02 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

اكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني انه تم اليوم تسجيل إصابة محلية مؤكدة بفيروس كورونا ببنزرت الشمالية .
وأوضح المصدر ذاته ان الإصابة هي لامراة تبلغ من العمر 60 سنة تم الزامها من قبل خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد على البقاء في الحجر الصحي الالزامي بمنزلها خاصة وان حالتها الصحية مستقرة .
وأشار الى انه يتم تامين المراقبة لصحية لهذه الحالة الجديدة وذلك على غرار بقية الحالات الـ16 النشيطة الأخرى التي تم تسجيلها بالجهة منذ يوم 27 جوان الفارط ، تاريح فتح الحدود .

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