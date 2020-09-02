عماد بوخريص الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

أدى عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الأربعاء، اليمين، أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وذلك خلال موكب أقيم بقصر قرطاج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب.

يشار إلى أن عماد بوخريص، لم يتمكن يوم الخميس الماضي من تسلّم مهامه على رأس الهيئة، “بسبب رفض شوقي الطبيب قرار إقالته وتقدمه بطلب تأجيل تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن”.

وأضاف بوخريص، في تصريح سابق ل(وات)، أنه تسلم نسخة من الطعن في قرار الإقالة الذي تقدم به شوقي الطبيب إلى المحكمة الادارية، وقال إنه “يحترم رأيه في عدم تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن”.

ووجّه شوقي الطبيب، في اليوم ذاته رسالة الى الرأي العام، ذكر فيها أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة أودع، نيابة عن ثلة من زملائه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين السابقين وأساتذة محامين، عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة، مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، مؤكدا أنه، في انتظار البت في الطعن، لن يغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.