اعضاء الحكومة يصرحون بمكاسبهم ومصالحهم

تولّى أعضاء الحكومة، مساء اليوم الأربعاء ، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وفق ما أوردته الهيئة على صفحتها بالفايسبوك.

وكان أعضاء الحكومة قد أدوا ظهر اليوم في قصر قرطاج اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

تجدر الاشارة الى أن أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة بما في ذلك رئيسها وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم شرط أساسي للمباشرة.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جلسة عامة انعقدت أمس الثلاثاء وتواصلت الى غاية الساعات الاولى من فجر اليوم على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بموافقة 134 نائبا ورفض 67 اَخرين ودون تسجيل أي احتفاظ .