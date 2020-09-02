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سحب رعدية مصحوبة بالأمطار والبرد بولايات القصرين وسليانة وزغوان والقيروان وشمال سوسة

2020/09/02 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

يتّسم الوضع الجوي، حاليا، بنشاط سحب رعدية مصحوبة بالأمطار وتساقط محلي للبرد بولايات القصرين وسليانة وزغوان والقيروان وشمال سوسة، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة أصدرها مساء الأربعاء.

وأشار إلى أن الوضع الجوي لايزال ملائما لنزول الغيث النافع بالولايات المذكورة، ومن المنتظر أن تسجل أعلى كميات من الأمطار بها.

ومن المنتظر ان تشمل السحب الرعدية بقية ولايات الشمال على غرار تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وبقية مناطق الوسط وولايتي صفاقس وقفصة بالنسبة الى الجنوب بأقل فاعلية.

ويتوقع معهد الرصد الجوي تسجيل انخفاض نسبي الليلة في درجات الحرارة لتتراوح بين 22 و27 درجة. ويذكر ان الرياح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات.

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