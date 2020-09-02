المنستير-كورونا: تسجيل 3 إصابات محلية جديدة وارتفاع اجمالي عدد الاصابات بالجهة إلى 125 حالة

سجلت الجهة الصحية بالمنستير، اليوم الأربعاء، 3 حالات إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، اثنين منها من قصر هلال وحالة واحدة من المكنين، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بـ”الكوفيد 19 ” في ولاية المنستير إلى 125 حالة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، لـ”وات”.

هذا وسُجلت اليوم حالة شفاء جديدة بالجهة ليرتفع مجموع حالات الشفاء 66 حالة، فيما يخضع 471 شخصا للحجر الصحي الذاتي و48 آخرون للحجر الصحي الاجباري، علما وأن مجموع 8870 شخصا قد استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري.

ويأوي بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 5 حالات حاملة “للكوفيد 19” من بينها 3 حالات من خارج الجهة، ومن المنتظر أن يتسقبل اليوم قسم الإنعاش بهذا المستشفى حالة أخرى من المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوة بقصر هلال، حسب المدير الجهوي للصحة.

وفي سياق متّصل، سجّل المركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19 ” بالمنستير اليوم 6 حالات شفاء جديدة 3 حالات منها من ولاية قابس، و2 من ولاية سوسة، وحالة واحدة من المنستير، وبذلك يرتفع مجموع حالات التعافي إلى 855 حالة بهذا المركز الذي يأوي حاليا 306 حالات، علما وأنه استقبل منذ 4 أفريل 2020 وإلى غاية اليوم 1212 حالة.

أمّا بالنسبة إلى تحيين مسار “كوفيد +” في المؤسسات الصحية بالجهة فإنّ اللجنة لفنية العلمية الجهوية بالمنستير، وبعد أن عاينت ميدانيا مختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة المعنية، قرّرت زيارة ذات المؤسسات الصحية مجدّدا للتثبت من مدى جاهزيتها لاستقبال المصابين خاصة وأنّ طاقة استيعاب قسم الأمراض السريرية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بلغت نسبة 100 في المائة، حسب ذات المصدر.