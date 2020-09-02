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عاجل-في حصيلة هي الاعلى منذ انتشار الوباء: تونس تسجل 233 اصابة بفيروس كورونا

2020/09/02 الأولى, المصدر, مجتمع

اعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تم تسجيل 233حالة إصابة جديدة: 225 حالة محلية و8 حالات وافدة، و34 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات إلى 4196.
وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 2995 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 560 حالة وافدة و2410 حالة محلية (80،4%) و31 حالة وفاة (%1).
ويقع التكفل حاليا بـ 64 (2،6%) مريض في المستشفيات من بينهم 20 (0,8%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2482 (82،8%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 381 (12،7 %).
وقد تمّ إجراء 1905 تحليلا مخبريا من بينها 32 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 148212.

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