عاجل-قضية براكاج الاعلامية سحر حامد: منير بن صالحة يخرج عن صمته ويكشف معطيات جديدة عن القضية..

أكد منير بن صالحة محامي المتهمين في قضية ”براكاج” للإعلامية سحر حامد، أن قاضي التحقيق أصدر الثلاثاء بطاقة إيداع ”تحفظي” في حق منوبته نبراس، التي تعرضت لصدمة كبيرة وأزمة صحية إثر علمها بالقرار مما استوجب نقلها للمستشفى قبل ايداعها اليوم السجن.

وأضاف بن صالحة في تصريح لاذاعة موزاييك، أن منوبه الثاني هو خطيب نبراس وأطلق سراحه، قائلا ”قاضي التحقيق قال حرفيا أن التحقيق انطلق الآن.. وهناك تمش نحو إعادة البحث على يد فرقة أمنية مختصة ليست في نابل”.

وشدد المحامي على أن منوبته ”بريئة وهي في السجن ظلما” وقال ”مع تمنياتي لسحر بالشفاء، مش لازم نجيبو إنسان بريء ونتهموه.. لست أشكك في الضرر الحاصل لسحر.. الموضوع بدا براكاج، اليوم موضوع آخر تماما”. وتابع ”لا وجود لأي قرينة او حجة ضد نبراس.. الموضوع الكل مركب”.

واعتبر بن صالحة أن ”موضوع براكاج في الطريق السيارة انتهى لموضوع آخر أخطر وفيه عديد المتورطين..”. وأكد أن نبراس ”مهددة بالقتل منذ عام.. وجاءها تهديد واضح أنها ستدخل السجن قبل نهاية الصيف”.

وأوضح أن الأمر يتعلق بعداوة قديمة لنبراس وخطيبها مع أطراف أخرى، قائلا ”عداوة قديمة .. تم تركيب واقعتين، الطفلة مشات ضحية، لا عمرها قابلت سحر لا تعرفها، فقط علاش سحر شادة صحيح في نبراس؟”.