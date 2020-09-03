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بنزرت: وفاة شيخ ببنزرت الجنوبية تبينت اصابته بفيروس “كورونا”

2020/09/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني انه تم صباح اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة لشيخ يبلغ من العمر 60 سنة، تبينت اصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح السعيداني في تصريح ل(وات) ان المتوفي اصيل منطقة السيجومي بالعاصمة كان في زيارة لافراد عائلته المقيمين ببنزرت الجنوبية، وقد تم توجيهه ليلة أمس الاربعاء، في حالة وفاة، الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، اين اخذت منه عينة للتحليل والتقصي وفق ما تستوجبه اجراءات البروتوكول الصحي، فتبينت اصابته بالفيروس

واضاف أن خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للهيئة الجهوية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، انطلقت في إجراء البحث الوبائي بشأن كل من خالطهم المصاب قبل وفاته، بالتوازي مع تكفل مصالح بلدية بنزرت بإتمام إجراءات الدفن وفق البروتوكول المعمول به في هذه الحالات

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