عاجل: نجاح جديد يحققه ثاني لقاح روسي ضد فيروس “كورونا”

كشف المكتب الصحفي للهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك أن جميع المتطوعين الذين شاركوا في تجربة اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طوّره مركز “فيكتور”، تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس.

وكان المكتب قد أعلن في وقت سابق أن جميع المشاركين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز “فيكتور” ضد عدوى “كوفيد -19″، جرى تطعيمهم مرتين، وخرجوا من المستشفى، وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأكد المكتب الصحفي للهيئة الروسية لحماية المستهلك ورفاهية المواطنين، أن جميع المتطوعين التسعة الذين خرجوا من المستشفى، تكونت لديهم أجسام مضادة.

وكالات