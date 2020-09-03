بن عروس : تسجيل 17 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس خلال ال24 ساعة المنقضية 17 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما أفاد به مدير إدارة الصحة الوقائية فتحي اللطيف (وات) .

وتتوزع الإصابات الجديدة، وفق ذات المصدر، على 3 إصابات جديدة لعدوى محلية بجهة رادس في الدائرة العائلية القريبة لمصابة في السابق و6 حالات عدوى محلية لموظف بإحدى الفروع البنكية والبقية تحاليل إيجابية لباقي العينات التي تم رفعها للعاملين بالوحدة الصناعية الموبوءة .

وكانت ولاية بن عروس سجلت أمس الأربعاء 74 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” اغلبها نتائج تحاليل لبقية العاملين في الوحدة الصناعية الموبوءة التي وصلت الحالات الإيجابية فيها حدود ال200 إصابة.