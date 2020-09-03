عاجل: رفع قرار منع الجولان بهذه المناطق..

تقرر في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” بقابس، التى تدارست الوضع الوبائي بالولاية وخاصة بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية (أين تم تسجيل العدد الأكبر من الاصابات بالفيروس)، اليوم الخميس، إيقاف العمل بقرار منع جولان الأشخاص والعربات بالمعتمديتين وفتح المساجد والجوامع بهما

كما تقرر خلال الاجتماع، الذي اشرف عليه والي قابس منجي ثامر، مواصلة تعليق صلاة الجمعة، على أن يتم الالتزام في بقية الصلوات بالبرتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الشؤون الدينية من تباعد اجتماعي واستعمال للكمامات وللسجادات الذاتية وتطهير اليدين وعدم المصافحة بعد الصلاة وترشيد استعمال المكيفات والمراوح الكهربائية وخروج المصلين من أبواب مختلفة والتوضؤ بالمنازل.

وأكدت اللجنة في بلاغ تم توجيهه لسكان الحامة والحامة الغربية، على أن بقية القرارات والإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين إشعار أخر.