هام-بالأسماء: قائمة المخابر الطبية الخاصة المرخص لها للقيام بتحاليل تشخيص فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها الخميس عن قائمة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجيّة الطبيّة التي تحصلت على ترخيص للمشاركة في تشخيص فيروس كورونا المستجدّ عبر القيام بالتحاليل المخبرية “بي سي ار”.

وأوضحت الوزارة انه تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرّخ في 28 أوت 2020 والمتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصّة للتحاليل البيولوجيّة الطبيّة في تشخيص فيروس كورونا المستجدّ بتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل RT PCR، رخّصت اللّجنة الفنيّة للبيولوجيا الطبيّة للمخابر التالية للقيام بهذا التحليل :

مخبر حمدي الذوادي بنزرت

مخبر هدى ريدان المنار 2

مخبر نجيب الباروني المنزه 6

مخبر أشرف بن يوسف حومة السوق جربة

– Le Laboratoire Mr Hamdi Dhaouadi – Bizerte

– Le Laboratoire Mme Houda Ridène – El Manar2

– Le Laboratoire Mr Nejib Barouni – El Menzah6

– Le Laboratoire Mr Achref Ben Youssef – Houmt Souk Djerba

وأكدت الوزارة ان أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقيّة المخابر، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين أخذ موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : www.rdvtestcovid.tn