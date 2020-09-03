هشام السنوسي يفجرها: “إذا كان بن علي عمل اقتصاد موازي.. النهضة عملت دولة موازية”..

ردا على ما كشف وزير الوظيفة العمومية في الحكومة المستقيلة محمد عبو حول فساد في المؤسسات الاعلامية وتمويل وامتلاك النهضة لاربع قنوات تلفزية أكد عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، على ضرورة تدويل مسألة الفساد من خلال اللجوء إلى المنظمة الدولية للشفافية.

وأضاف السنوسي في تصريح لاذاعة موزاييك أنه خلال الانتخابات البلدية 2019، “وضعت قناة نسمة يدها بمباركة ودعم من النهضة” على 6 إذاعات من بينها إذاعات جمعياتية، للقيام بالحملات الانتخابية، قائلا: “بن علي عمل اقتصاد موازي، اليوم النهضة عملت دولة موازية، وهذا يلزم نقولوه ونصارحوا بيه”.

وأشار إلى أن الهايكا سبق ونبهت إلى وجود شبهات فساد في بعض المؤسسات الإعلامية، وهو ما أكده يوم أمس وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو.