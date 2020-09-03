القيروان-كورونا: ثبوت إصابة طبيبة بمستشفى ابن الجزار ورفع 30 عينة لمخالطين لها

ثبتت، اليوم الخميس، إصابة طبيبة داخلية بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن الجزار بمدينة القيروان بفيروس “كورونا” المستجد، وقد تم رفع 30 عينة للاطار الطبي وشبه الطبي المخالط لها بنفس القسم لتقصي الفيروس، بحسب مدير المستشفى مختار العايدي.

وأوضح العايدي، في تصريح لـ”وات”، أن هذه الطبيبة تقطن في ولاية سوسة وقد تلقت العدوى من خطيبها العائد من فرنسا، مؤكدا أنه تم صباح اليوم الخميس تعقيم قسم امراض النساء والتوليد واتخاذ جميع الاحتياطات في انتظار صدور نتائج تحليل عينات الاطار الطبي وشبه الطبي به.

وأشار إلى انه تم اخضاع طبيبتين مقيمتين يشتبه في إصابتهما بفيروس “كورونا” للحجر الصحي الذاتي كإجراء وقائي، احداهما أكدت أن والدتها أصيبت بالفيروس أما الطبيبة الثانية فظهرت عليها بعض الاعراض فتم رفع عينيتهما للتحليل والتأكد من سلامتهما.