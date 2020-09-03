هام-مدير معهد باستور ينبه: تلقيح “القريب” ضروري هذه السنة..

في موكب تسلم السلطة: المشيشي يؤكد ان حكومته ستكون منفتحة على النقد والنصح وستكون يدها ممدودة لكل من يريد خدمة البلاد

تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القيروان

عاجل: هذه حقيقة اصابة أطفال في مستشفى باب سعدون بالكورونا..

القيروان-كورونا: ثبوت إصابة طبيبة بمستشفى ابن الجزار ورفع 30 عينة لمخالطين لها

2020/09/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ثبتت، اليوم الخميس، إصابة طبيبة داخلية بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن الجزار بمدينة القيروان بفيروس “كورونا” المستجد، وقد تم رفع 30 عينة للاطار الطبي وشبه الطبي المخالط لها بنفس القسم لتقصي الفيروس، بحسب مدير المستشفى مختار العايدي.
وأوضح العايدي، في تصريح لـ”وات”، أن هذه الطبيبة تقطن في ولاية سوسة وقد تلقت العدوى من خطيبها العائد من فرنسا، مؤكدا أنه تم صباح اليوم الخميس تعقيم قسم امراض النساء والتوليد واتخاذ جميع الاحتياطات في انتظار صدور نتائج تحليل عينات الاطار الطبي وشبه الطبي به.
وأشار إلى انه تم اخضاع طبيبتين مقيمتين يشتبه في إصابتهما بفيروس “كورونا” للحجر الصحي الذاتي كإجراء وقائي، احداهما أكدت أن والدتها أصيبت بالفيروس أما الطبيبة الثانية فظهرت عليها بعض الاعراض فتم رفع عينيتهما للتحليل والتأكد من سلامتهما.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn