إيقاف 40 مفتشا عنهم بينهم 5 تورطوا في قضايا إرهابيّة وصادرة في حقهم أحكام سجنية

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم الجمعة، بأنّ مصالح وفرق التوقي من الإرهاب، مركزيا وجهويا، تمكّنت خلال حملات أمنية يوم 2 سبتمبر الجاري من إيقاف 40 مفتشا عنهم، بينهم 05 أشخاص تورطوا في قضايا إرهابية وصادرة فيهم أحكام سجنية.

وبيّن الجبابلي، وفق ما نشره على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنّ هذه الحملات جاءت في إطار التوقي من الجرائم الإرهابية و متابعة العناصر السلفية المتشددة .

كما تولت مصلحتا التوقي من الإرهاب بصفاقس وتونس، وفق الجبابلي، إحالة نفرين إثنين على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة على خلفية تنزيل أحدهما تدوينات ذات منحى ديني متطرف والثاني سبق أن تورط في قضايا ذات صبغة إرهابية .

وأضاف الجبابلي أنّ مصلحة التوقي من الإرهاب بسوسة تمكّنت من إيقاف أحد متساكني معتمدية النفيضة تعمد تنزيل تدوينات مسيئة للامنيين وتمجد الإرهاب، موضّحا أنّه تمت إحالته على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان ومباشرة قضية عدلية موضوعها “الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي”. وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه بحسب تعليمات النيابة العمومية.